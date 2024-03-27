«Проводят внутренние ревизии»: блокируют ли банки неактивные карты

Может ли такое произойти?

Многие люди имеют счета сразу в нескольких банках и носят с собой множество карт, активно пользуясь одной или двумя. Станут ли блокировать остальные за неактивность, aif.ru объяснила профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве России Светлана Криворучко.

«Открыв счет и выпустив карту, банки сразу предупреждают клиента о сроке действия кредитки, он указан на самом пластике», — говорит эксперт.

Таким образом, если владелец карты долго не пользовался ею, и у него «по нулям» на счету, то банк все равно не будет закрывать такую карту. Ведь тот факт, что у них есть неактивный счет, никак не сказывается на прибыли кредитной организации.

Но зато через какое-то время клиент вновь может начать пользоваться тем же продуктом, а не открывать новый счет в другом банке.

Однако иногда внутренний регламент компании может привести к блокировке карт, по которым длительное время не совершалось ни одной операции. Некоторые финансовые организации изредка, примерно раз в пять лет, проводят внутренние ревизии, поясняет Криворучко.