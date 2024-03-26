Чемпиона мира по джиу-джитсу задержали по подозрению в пособничестве ИГ*

В Ингушетии сотрудники ФСБ заржали по подозрению в пособничестве ячейке ИГ* (международная террористическая организация «Исламское государство Ирака и Леванта», запрещена в РФ), нейтрализованной в Карабулаке, чемпиона мира по джиу-джитсу Сейд-Умара Имагожева. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в силовых структурах.

По данным спецслужбы, титулованный спортсмен поддерживал связь с находившимися в розыске членами ИГ и оказывал им содействие в их преступных действиях.

2 марта в части города Карабулака в Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО) в целях нейтрализации группы боевиков. Они собирались совершить резонансные преступления террористической направленности. Силовики ликвидировали шесть боевиков. Отмечалось, что трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. После режим КТО в Карабулаке был отменен.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем Запад винит афганское крыло ИГ* в теракте в «Крокусе».

* — запрещенная в России террористическая организация.