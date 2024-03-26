Заметают следы? Зачем Запад винит афганское крыло ИГ* в теракте в «Крокусе»

Стоит отметить, что в ход расследования этого дела с первого же дня очень активно пытаются влезть различные западные эксперты, политики и журналисты. Но тут нужно очень внимательно разобраться в том, кто и какие смыслы решил найти в этой трагической истории.

Вот заголовки некоторых сегодняшних западных газет, которые отражают общий настрой. Британская The Times: «ИГИЛ* опубликовало видео», французская Figaro: «ИГИЛ взяло на себя ответственность», издание Libération: «Возвращение Исламского государства*».

То есть, на Западе запрещенную террористическую организацию ИГИЛ обвинили в организации нападения еще до того, как наши силовые ведомства поделились первыми результатами расследования. «Очень информированные западные источники» ссылаются на некую организацию «Вилаят Хорасан»*, якобы взявшую на себя ответственность за терракт.

Но это абсолютно бездоказательный бред. В открытом доступе мы нашли список всех терактов, которые на счету этой организации.

За восемь лет — ни одной акции за пределами Афганистана, Пакистана и Ирана. Ни разу это небольшая группировка не выходила за границы своего региона, никакой информации о возможных сообщниках на территории России, а все совершенные ей теракты — это всегда смертники-террористы и радикальные исламисты.

Без всяких намеков на оплату за нападения. Напомним, задержанным у нас террористам пообещали 500 тысяч за расстрел мирных граждан.

* террористическая группировка, запрещенная в России.