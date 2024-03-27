День войск национальной гвардии отмечается в России

Военнослужащие, сотрудники и гражданские служащие войск национальной гвардии России 27 марта отмечают свой профессиональный праздник. Именно в этот день в 1811 году указом императора Александра I были сформированы воинские батальоны внутренней стражи — прообраз современной Росгвардии.

Более чем за 200 лет многократно менялись названия войск правопорядка, но неизменной сохранялась суть — стоять на страже безопасности страны и народа. Нынешняя Федеральная служба войск национальной гвардии России была создана 5 апреля 2016 года указом главы государства.

В ее состав вошли внутренние войска, отряды СОБР и ОМОН, вневедомственная охрана, подразделения государственного контроля в сфере оборота оружия и в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

Бойцы Росгвардии вместе с другими силовыми ведомствами участвуют в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивают общественный порядок и безопасность, охраняют атомные электростанции, объекты ядерно-оружейного и топливно-энергетического комплекса, предприятия ядерной и химической промышленности.

Около миллиона квартир граждан России, школы, медицинские и социальные учреждения, объекты культуры, машины скорой помощи и общественный транспорт находятся под надеждой защитой сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.

С первых дней специальной военной операции бойцы Росгвардии выполняют боевые задачи на переднем крае, проявляя мужество и героизм. За время боевых действий 11 офицеров войск удостоены звания Героя России.

В прошлом году более 13,5 тысячи росгвардейцев отмечены государственными наградами, в том числе за участие в СВО. Почти 43 тысячи — ведомственными.

Бойцы Росгвардии успешно выявляют и ликвидируют диверсионно-разведывательные группы противника, обнаруживают схроны с оружием и боеприпасами, охраняют важные объекты, проводят инженерную разведку и разминирование местности.

Также сотрудники и военнослужащие Росгвардии оказывают помощь населению. Обеспечение продуктами питания, медицинская помощь, содействие в решении бытовых проблем — далеко не полный перечень вопросов, которые решают росгвардейцы.

Сегодня Росгвардия — один из важных элементов системы безопасности государства. Девиз ведомства — «Всегда на страже!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о помощи духовенства участникам СВО.