Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

Росгвардия и Русская православная церковь подписали соглашение о помощи духовенства участникам СВО. Священнослужители и сейчас оказывают бойцам поддержку, помогают раненым в адаптации — теперь это зафиксировали на бумаге.

«Русская православная церковь всегда находилась с русским воинством, окормляя наших бойцов. И сегодня священники находятся в зоне СВО, делают то же самое — окормляют бойцов, вселяют в души веру», — сказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Я хотел бы в вашем лице поблагодарить всех воинов, которые на очень непростой линии обороны интересов нашего Отечества несут свое служение. Я хотел бы всем пожелать помощи Божьей, крепости сил», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сотрудники Росгвардии, в свою очередь в рамках соглашения будут осуществлять охрану храмов и следить за порядком во время церковных праздников.