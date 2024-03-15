Росгвардия и РПЦ подписали соглашение о сотрудничестве

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Так, росгвардейцы будут осуществлять охрану храмов и следить за порядком во время церковных праздников.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Росгвардия и Русская православная церковь подписали соглашение о помощи духовенства участникам СВО. Священнослужители и сейчас оказывают бойцам поддержку, помогают раненым в адаптации — теперь это зафиксировали на бумаге.

«Русская православная церковь всегда находилась с русским воинством, окормляя наших бойцов. И сегодня священники находятся в зоне СВО, делают то же самое — окормляют бойцов, вселяют в души веру», — сказал директор Росгвардии Виктор Золотов.

«Я хотел бы в вашем лице поблагодарить всех воинов, которые на очень непростой линии обороны интересов нашего Отечества несут свое служение. Я хотел бы всем пожелать помощи Божьей, крепости сил», — отметил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сотрудники Росгвардии, в свою очередь в рамках соглашения будут осуществлять охрану храмов и следить за порядком во время церковных праздников.

Тема:
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