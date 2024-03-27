Дочь Марка Захарова проиграла суд по авторским правам на произведения отца

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 31 0

Срок исковой давности по заявленным требованиям истек.

Дочь Марка Захарова проиграла суд по авторским правам на произведения отца

Фото: Савельева Саша / ТАСС

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Народная артистка России Александра Захарова, дочь режиссера театра и кино Марка Захарова проиграла суд о получении авторских прав на спектакли отца. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорсуда.

Исходя из материалов дела, народный артист СССР за гонорар поставил спектакли «Женитьба» и «Фальстаф». Исключительные права на эти постановки оставались у театра и продюсерской компании.

«Судом установлено, что исключительное право на использование результатов интеллектуальной деятельности Захарова М. А., ставших предметом судебного разбирательства, было отчуждено им при жизни. Сам автор заключенные договоры не оспаривал, гонорары по ним получил, подписал акты выполненных работ. Срок исковой давности по заявленным Захаровой А. М. требованиям истек», — пояснили в суде.

Наследница после кончины отца обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров авторского заказа, заключенных ее отцом с фирмами «Мкаяна» и «Кулиса». Но суд ей отказал и отклонил апелляционную жалобу.

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Дочь Марка Захарова проиграла суд по авторским правам на произведения отца
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