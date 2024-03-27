Байден оскорбительно высказался в адрес Путина

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

Сделал он это в ходе разговора об Украине.

Байден оскорбительно высказался в адрес Путина

Фото: www.globallookpress.com / CNP_AdMedia

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Президент США Джо Байден в ходе выступления в Северной Каролине вновь оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина.

«Мы могли бы сделать так много важных вещей, в том числе, наконец, обеспечить помощь Украине от этого мясника Путина», — сказал он.

Байден сделал это заявление в ходе рассуждений о том, что власти Штатов могут привлечь дополнительные средства с помощью увеличения налогов для миллиардеров. 

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Байден позволяет себе такие высказывания из-за дефицита лекарств в Белом доме. Она напомнила, что тот лично говорил о дешевизне препаратов в Москве, и пообещала ему «подкинуть» их.

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Байден оскорбительно высказался в адрес Путина

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