МИД России предупредил о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

За основу были взяты рассуждения министра для фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии.

МИД России предупредил о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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В сети распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова для документального фильма, посвященного 25-летию агрессии НАТО против Югославии от 24 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.

«В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, авторами которого при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк», — говорится в сообщении.

Ненастоящее видео было опубликовано в тот же день, когда и подлинное интервью. Ведомство посоветовало пользователям самим убедиться в отличиях между оригинальными кадрами и дипфейком.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД России предупредило о фейковых новостях в сети после теракта в «Крокус Сити Холле». В частности, речь идет о роликах, где картинка не соответствует действительности, происходившей в момент трагедии.

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