Уколы в гниющую плоть: могла ли Алиса Казьмина умереть после визита к косметологу

И насколько законными были эти процедуры?

Модель Алиса Казьмина сначала прославилась своими скандальными отношениями с футболистом Андреем Аршавиным, а позже на всю страну прогремела ее ужасающая история с разрушением носа. Всему виной, считает знаменитость, стали аутоиммунное заболевание и последующий некроз, из-за чего она оказалась в критическом состоянии.

Для модели потеря носа стала настоящей катастрофой, а люди до сих пор гадают, как такое могло произойти. Знаменитость рассказывала, что все происходило стремительно, и на фоне стресса от развода она даже не заметила, как ее нос буквально разваливался.

Казьмина долгое время скрывалась от людей и стеснялась своего лица, хотя еще не так давно могла похвастаться модельной внешностью. Она не скрывает, что виновата в том, что довела свое здоровье до такого состояния.

Звезда призналась, что с уже провалившимся носом и высокой температурой она приняла решение воспользоваться услугами косметолога, которая вводила препараты прямо в воспаленную область.

Стоит добавить, что высокая температура у нее на тот момент держалась уже два месяца. Как же так вышло, что косметолог делала клиентке процедуры, несмотря на ее удручающее состояние?

Опасное решение

О том, можно ли было делать «уколы красоты» в таком состоянии, и к чему это могло привести, 5-tv.ru рассказала главный врач косметологической клиники Татьяна Баллирано.

«При любом воспалении, при любой инфекции ни в коем случае никакие инъекции делать нельзя», — говорит специалист.

Более того, даже если у пациента начинается насморк, врачи откладывают процедуру. Дело в том, что наличие температуры, как правило, говорит о воспалительных процессах внутри организма.

«Поэтому, естественно надо было незамедлительно обращаться к хирургу, но ни в коем случае не к косметологу, чтобы выполнять какие-то инъекции в нос», — резюмирует врач.

Медик добавила, что это категорически запрещено делать. На вопрос о том, можно ли умереть после такой процедуры, Баллирано ответила отрицательно.

Однако есть препараты, которые способны растворять хрящ или даже костную ткань. Кроме того, из возможных последствий врач указала случаи, когда косметолог может попасть филлером в крупный сосуд, и человек в результате может ослепнуть.

Законность действий косметолога

© РИА Новости / Виталий Тимкив; Личный архив Аркадия Завалько; 5-tv.ru

О том насколько были законны действия косметолога, объяснил вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько. Юрист обозначил, что есть косметологи с медицинским образованием и без него.

Однако любой мог заметить, что у клиентки есть температура и явные проблем с лицом. Поэтому, естественно, косметолог не имела права делать клиентке процедуры и должна была ей посоветовать обратиться ко врачу.

«И только после того, как будут устранены все негативные последствия для ее здоровья, косметолог могла уже могла бы делать эти процедуры. Сейчас ее действия юристы могут квалифицировать как некачественное оказание услуг», — добавляет юрист.

Если Казьмина докажет, что косметические процедуры, которые она осуществляла, привели к ухудшению здоровья, то косметолог должна будет нести ответственность за это за это деяние. И неважно, каким именно был урон.

По оценкам Завалько, действия специалиста могут подпасть под статью УК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет.

«Если мы говорим о том, что потерпевшая обратится с иском к работнику, то потерпевший имеет право требовать от нее компенсации за моральный и физический вред», — говорит юрист.

Завалько поясняет, что это указывается в исковом заявлении в зависимости от того, сколько потребовалось денежных средств на исправление этих ошибок и какие моральные страдания потерпевшая перенесла в результате этого. Однако если Казьмина решит нее писать заявление, то косметолога, конечно, никто не привлечет к ответственности.

В каком состоянии находится Казьмина сейчас

Совсем недавно Казьмина все-таки вышла в свет с новым носом. Известно, что для его восстановления врачам пришлось пересаживать кожу с разных частей лица.

Теперь она довольна результатом проделанной работы, однако ей предстоит пережить еще несколько пластических операций, чтобы полностью восстановить нос. Однако нашлись и те люди, кто считает, что это муляж.

Но некоторые эксперты проанализировали результат операции и пришли к выводу, что нос точно настоящий. Более того, обошлась такая операция Казьминой, скорее всего, весьма дорого.

По оценкам нескольких экспертов, бывшая жена Аршавина могла заплатить за новый нос от полумиллиона до трех миллионов рублей. Кроме того, врачи отмечают, насколько огромная была проделана работа и какой уровень профессионализма был показан врачами.

Ведь не каждый возьмется за такой случай — известно, что работа была сделана в несколько этапов. Стоит сказать, что, помимо основной версии, есть и теория, что Казьмину якобы заразили сифилисом.

Более того, сама модель говорила, что это могла сделать ее собственная мать. Поэтому любопытен момент: если все-таки именно эта болезнь стала причиной разрушения носа, вернется ли проблема после операции?

Врачи утверждают, что реконструирование после повреждений наружного носа в результате заболевания сифилисом обычно не приводит к повторным их разрушениям. Другими словами, все должно быть в порядке.

Более того, каждый пациент перед операцией должен пройти обследование. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что Казьминой очень повезло, так как она попала в руки к действительно хорошим врачам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Казьмина раскрыла правду о проблемах с носом.

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