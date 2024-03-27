«Проснулась с полным разрушением»: Казьмина раскрыла правду о проблемах с носом

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 28 0

Казьмина рассказала, что разрушение ее носа было стремительным

«Проснулась с полным разрушением»: Казьмина раскрыла правду о проблемах с носом

Фото: Instagram* @arshavina_alisia

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Сейчас ей предстоит сделать еще несколько пластических операций.

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина, модель Алиса Казьмина три года назад рассказала, что из-за аутоиммунного заболевания и некроза она оказалась в критическом состоянии. Одно из последствий — буквальный провал носа.

«Разрушение носа было стремительным. В один день я проснулась с полным разрушением… До этого была просто деформация носа — где-то проваливалась спинка, где-то он сужался, был в перекосе. Я находилась в очень плохом моральном состоянии после развода, что даже не замечала этого. А окружающие мне об этом не говорили. Потом начался воспалительный процесс, поднялась температура, которая держалась месяца два. Был дискомфорт в области носа. Меня это не остановило. Я вызвала косметолога на дом, и мы еще сделали инъекции на воспалительный процесс», — поделилась Казьмина на одном из YouTube-каналов.

Сейчас модель продолжает восстанавливать нос. Ей предстоит сделать еще несколько пластических операций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли бывшая жена Аршавина вернуться в модельный бизнес. Психолог Екатерина Корендясева отметила, что процедуры по восстановлению носа могут значительно повлиять на самооценку Казьминой.

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