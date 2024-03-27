Все «ок», я в «Пасти дьявола»: яхтсмен-экстремал из Геленджика чуть не умер в «кругосветке»
Яхтсмена Елагина из Геленджика нашли в Пасти Дьявола
Фото, видео: Instagram* / oceanschoolru; 5-tv.ru
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За мужчину очень переживала супруга. Но вдруг получила неожиданное сообщение.
Яхтсмен из Геленджика, пропавший у берегов Чили, вышел на связь, сообщив, что находится в «Пасти дьявола». Больше недели о его судьбе никто ничего не знал.
Виталий Елагин отправился в рискованое путешествие прошлой осенью. Экстремал решил в одиночку совершить кругосветное плавание на небольшой яхте. 19 марта он перестал выходить на связь.
И вот наконец — долгожданная весточка. Супруга Виталия получила сообщение от незнакомого экипажа с координатами.
Как рассказали члены поисковой группы, это где-то в районе мыса Горн. Место, которое моряки не особо жалуют, называя его «Пастью дьявола» и «Кладбищем кораблей».
«Были получены из Роскосмоса из нашего. На одном из них указана лодка какая-то, возле мыса Горн», — отметил один из моряков.
Поисковая группа уже выдвинулась к мысу Горн. Ранее в Сети появлялись сообщения, что у Виталия возникли ссложности с управлением, так как у яхты повреждены оба паруса. Но эта информация не подтвердилась. С самим судном все в порядке, из строя вышел спутниковый коммуникатор.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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