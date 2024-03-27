СК займется расследованием терактов, организованных США против РФ

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Евгения Романова
Евгения Романова 64 0

ФСБ РФ прежде допустила причастность Запада и Украины к стрельбе и пожару в «Крокусе».

СК займется расследованием терактов, организованных США против РФ

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Следственный комитет России рассмотрит обращение депутатов Госдумы и общественных деятелей о расследовании организации Западом терактов против РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В СК России будет рассмотрено обращение группы депутатов о расследовании террористической деятельности, направленной против России», — говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет об обращении, касающемся необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников.

Текст обращения опубликовала депутат Яна Лантратова в Telegram-канале. Документ был направлен в СК и Генпрокуратуру РФ, а также в Минюст Германии, США, Кипра и Франции. Авторы призывают «расследовать акты терроризма, которые США совместно со странами НАТО и спецслужбами Украины осуществляют на территории России либо против ее интересов».

В обращении речь идет о терактах, совершенных за последний годы. Там в том числе указывается подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», убийство политолога Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского, а также покушение на писателя Захара Прилепина.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 139 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия.

На днях глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что допускает причастность Запада и Украины к теракту в «Крокусе». По его словам, устроившие нападение на концертный зал преследовали цель раскачать ситуацию в России. Причем этих злоумышленников, пытавшихся сбежать из РФ, на другой стороне встретили бы «как героев».

Ранее 5-tv.ru писал, что Минздрав Подмосковья обновил списки пострадавших при теракте в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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