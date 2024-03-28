Полезнее обычного? Что наука говорит о плавленом сыре

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 17 0

Продукт, в частности, богат легкоусвояемым белком.

Полезнее обычного? Что наука говорит о плавленом сыре

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Оказывается, знакомый всем с детства плавленый сырок по содержанию полноценного животного белка и минеральных веществ является очень полезным продуктом. Об этом изданию Газета.ру сообщила доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок.

Энергетическая ценность плавленого сыра может достигать 360 калорий. Он полезен для формирования костей, зубов, ногтей и волос, а еще является естественным источником белка, необходимого для нормального роста и развития мышц.

Содержащиеся в нем жиры помогают человеку оставаться в тонусе на протяжении всего дня, именно поэтому его лучше всего употреблять на завтрак. Усвояемость плавленых сыров составляет 100%, в то время как натуральных сыров — 95%.

А все из-за того, что продукт богат легкоусвояемым белком. Однако, несмотря на все преимущества перед обычным сыром, специалисты не рекомендуют его детям.

«Продукты, изготовляемые по технологии плавленого сыра с использованием немолочного жира и (или) белка, в составе которых их доля менее 50% (плавленые сырные продукты), тоже нельзя считать полезными. В больших количествах плавленый сыр вреден. Аллергикам и людям с непереносимостью лактозы (ее около 2% в составе) нужно быть осторожными с плавлеными сырками. При повышенной кислотности желудка происходит медленное усвоение продукта», — объяснила эксперт.

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