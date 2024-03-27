В России начнут производить игровые приставки и консоли

Заняться изучением данного вопроса должен кабмин.

Президент России Владимир Путин предложил организовать производство игровых приставок и консолей. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей», — говорится в перечне.

Также он поручил изучить возможность создания операционной и облачной систем доставки игр и программ пользователям. Заняться данными вопросами должно правительство России. Выполнить поручения необходимо до 15 июня.

Ранее 5-tv.ru писал, что футболист Андрей Аршавин предложил Путину создать отечественный аналог популярной видеоигры FIFA. Спортсмен обратился к президенту на международных фиджитал-соревнованиях «Игры будущего».