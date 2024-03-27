В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 64 0

Старт продаж намечен уже на середину мая 2024 года.

В Калуге началось серийное производство Citroen C5 Aircross

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Евгений Багдасаров

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Калуге началось серийное производство автомобилей Citroen C5 Aircross, налаженное на заводе «ПСМА Рус».

В качестве импортера, дистрибьютора и производителя выступает ООО «Автомобильные технологии». По словам директора по стратегическому развитию компании Павла Безрученко, старт продаж, которые будут осуществляться через дилерскую сеть в 40 автосалонов, намечен уже на середину мая текущего года.

Стоимость Citroen C5 Aircross будет составлять примерно 4,3 миллиона рублей. Автомобили обладают мощностью в 175 лошадиных сил, оснащены автоматической коробкой передач, шестью подушками безопасности, двухзонным климат-контролем и бесключевым доступом.

В целом, предприятие планирует выпускать около 180 тысяч машин в год. Сборка авто ведется при поддержке восточного партнера.

Завод «ПСМА Рус» приостановил работу в апреле 2022 года, возобновив производство только в 2024-м.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что АвтоВАЗ раскрыл восемь возможных названий будущих моделей машин.

+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

16:36
«Действительно верю»: боевик ВСУ предположил скорую заморозку конфликта на Украине
16:28
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
16:27
«Выдавливает противника»: армия России ведет активные действия у Работинского выступа
16:19
«Дело дойдет»: Запад предрек Украине потерю еще большего числа территорий
16:08
Следствие требует арестовать замглавы Федеральной таможенной службы Ягодкину
15:57
Проблемная точка: почему авто нельзя ставить в сервис с грязными колесами

Сейчас читают

Александр Окунь: Возможно ли возрождение украинского интернационализма?
Игрушки, лайки, комментарии: адвокат Жорин назвал неочевидные «проступки», за которые грозит тюрьма
Страшный рок принцессы Уэльской: какое проклятье настигло Кейт Миддлтон
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок