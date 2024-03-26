АвтоВАЗ раскрыл восемь возможных названий будущих моделей машин

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 16 0

АвтоВАЗ хочет зарегистрировать восемь новых товарных знаков для моделей

АвтоВАЗ раскрыл восемь возможных названий будущих моделей машин

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Компания подала соответствующую заявку в Роспатент.

АвтоВАЗ подал заявку на регистрацию восьми новых товарных знаков. Об этом свидетельствуют данные Роспатента, передает ТАСС.

«Это обычная практика — заранее регистрировать „с запасом“ новые названия для наших будущих автомобилей. В настоящий момент мы не можем сказать, какие из них будут действительно использованы в наименованиях новых продуктов», — говорится в заявлении пресс-службы АвтоВАЗа.

В списке такие знаки, как Altra, Astera, Azimut, Gravis, Merida, Retiva, Tarusa и XTour, которые в ближайшем будущем могут пополнить модельный ряд Granta, Vesta и Niva. Кроме того, в мае планируют начать производство Largus и Lada Aura.

В феврале этого года АвтоВАЗ дал старт серийному производству модели Lada Vesta с коробкой автомат, причем, компания собирается устанавливать ее, в том числе, в седаны Cross и модели SW и SW Cross.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Тульской области открыли завод по производству двигателей Haval.

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