На что стоит обратить особое внимание?

Великий пост считается периодом, когда человек может физически и духовно очиститься. Но как ограничения в еде могут в реальности сказаться на вашем здоровье, aif.ru объяснил врач-гастроэнтеролог, профессор, доктор медицинских наук Чавдар Павлов.

«Ключевое слово тут — баланс. Первое, что стоит определить для себя, помимо духовного смысла поста, — как питаться сбалансированно, что и в каком количестве есть, чтобы сохранить здоровье, работоспособность, быть бодрым и энергичным», — говорит эксперт.

По мнению специалиста, нельзя просто убрать многие продукты из своего рациона и оставить, например, только гарнир, и при этом не испытывать никаких дефицитов.

«Важно помнить: если количество калорий, получаемых с пищей, станет ниже необходимого, вы нанесете удар по здоровью. Как минимум почувствуете упадок сил», — предупреждает врач.

Врач рассказал, как соблюсти этот баланс. По его словам, надо следить за количеством потребляемых калорий и составом рациона.

При этом оптимальное количество калорий за день — это индивидуальная цифра, которую можно рассчитать и самостоятельно с помощью интернет-калькуляторов или узнать у врача. Нужно также следить и за соотношением белков, жиров и углеводов в своем рационе.

Если будет не доставать одного из этих трех компонентов, то организм уйдет от нормального метаболизма к катаболизму. Другими словами, он будет сжигать свои собственные белки.

Но если все рассчитать правильно, то от поста будет польза. Источники белка есть не только в мясе: они есть у бобовых, в крупах и орехах.

Также важно, чтобы в еде обязательно содержались полиненасыщенные жирные кислоты. Однако поменять рацион — лишь полдела.

Эти калории нужно еще и потратить. Поэтому нужно выбрать еще тот вид активности, который по душе именно.

При этом беременным женщинам, а также кормящим и пожилым людям нужно обязательно консультироваться с врачом, который знает особенности их здоровья. Кроме того, те люди, кто занимается тяжелым физическим трудом, им ни в коем случае нельзя уменьшать количество калорий в суточном рационе.

Что касается выхода из поста то, если вы будете питаться умеренно — проблем быть не должно. Но, тем не менее, часто врачам приходится сталкиваться с диетическим мышлением пациентов.

Например, когда человек сначала долго себя в чем-то ограничивает, а потом пускается во все тяжкие. Так же у многих происходит и после поста, после чего возникают большие проблемы со здоровьем.

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