Песков заявил об опасности попадания нейросетей в руки террористов

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 21 0

Какие меры защиты должно использовать государство?

Песков заявил об опасности попадания нейросетей в руки террористов

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире федерального телеканала предупредил, что нейросети могут использоваться недобросовестными людьми и террористами, а также стать грозным оружием в их руках.

Он высказался по поводу истории Екатерины Гуровой, которая исполнила песню для кинокартины «Переведи ее через Майдан». После премьеры фильма на телевидении ей поступил звонок якобы от «президента России Владимира Путина».

«Это, как и все в интернете, как и все в высоких технологиях, может использоваться, наверное, в индустрии развлечений и так далее, но в руках недобросовестных людей, или, не дай Бог, в руках террористов, это может стать очень грозным оружием», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что власти должны вводить системные меры защиты. Кроме того, требуется единение по этой теме внутри общества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России создадут единую платформу по выявлению фейков нейросети. По мнению экспертов, при создании такой системы важно разделить применение генераторов картинок и текста без злого умысла и их применение в мошеннических целях.

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