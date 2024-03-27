В РЖД заявили о планах начать летом беспилотные перевозки пассажиров на МЦК

Для этого задействуют поезда «Ласточка».
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
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Уже летом могут начаться перевозки пассажиров на беспилотных поездах «Ласточка» по Московскому центральному кольцу (МЦК). Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.
«Научно-технический совет РЖД под председательством главы компании Олега Белозерова подтвердил готовность к запуску на МЦК беспилотного поезда (с присутствием в кабине машиниста — третий уровень автоматизации). Планируется, что он начнет перевозки пассажиров уже этим летом», — говорится в сообщении.
Также были проведены испытания поезда с четвертым уровнем автоматизации. С использованием таких технологий присутствие машиниста необязательно.
Глава РЖД Олег Белозеров рассказал, что на данный момент приоритетная задача развития компании — это дальнейшая разработка автоматического управления тяговым подвижным составом и использование новейших технологий.
«В ходе совета рассмотрели вопросы импортозамещения и безопасности. Так, было отмечено, что необходимое оборудование для автоматизации управления электропоездами будет производиться отечественными предприятиями или поставляться из дружественных стран», — добавили в публикации.
Для использования удаленного управления будут созданы стандарты применения широкополосной связи LTE, отметили в РЖД.
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