Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

Скончался американский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман, ему было 90 лет. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Пока что нет подробностей о том, где и как умер психолог, но падчерица ученого подтвердила факт смерти. Канеман получил Нобелевскую премию в 2002 году за «интегрирование психологических исследований в экономическую науку».

Как психолог он опроверг миф о том, что человек руководствуется в принятии решений экономическими или другими рациональными мотивами. Ученый предполагал, что люди «слишком сильно подвержены влиянию недавних событий» и «в одних условиях принимают решения слишком быстро, в других — меняются слишком медленно».

«Он открыл, что люди часто выбирают „кратчайший путь“, который зачастую ведет их к ошибочным решениям, противоречащим их же интересам», — говорится в материале.

Также Канеман стал одним из основоположников поведенческой экономики и автором теории перспектив.

Психолог родился 5 марта 1934 года в Тель-Авиве, но детство провел во Франции. Там он пережил немецкую оккупацию.

После завершения Второй мировой войны Канеман вернулся на родину. В 1954 году он закончил Еврейский университет по специальностям психология и математика.

Учебу ученый продолжил в Калифорнии, а потом вернулся в Израиль. В разные периоды своей жизни психолог преподавал в престижных университетах США и Канады.

В 2013 году занимавший пост президента США на тот момент Барак Обама наградил ученого президентской наградой Свободы.