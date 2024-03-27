Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 30 0

Факт смерти подтвердила падчерица ученого.

Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Rehder

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Скончался американский психолог, лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман, ему было 90 лет. Об этом сообщило издание The Washington Post.

Пока что нет подробностей о том, где и как умер психолог, но падчерица ученого подтвердила факт смерти. Канеман получил Нобелевскую премию в 2002 году за «интегрирование психологических исследований в экономическую науку».

Как психолог он опроверг миф о том, что человек руководствуется в принятии решений экономическими или другими рациональными мотивами. Ученый предполагал, что люди «слишком сильно подвержены влиянию недавних событий» и «в одних условиях принимают решения слишком быстро, в других — меняются слишком медленно».

«Он открыл, что люди часто выбирают „кратчайший путь“, который зачастую ведет их к ошибочным решениям, противоречащим их же интересам», — говорится в материале.

Также Канеман стал одним из основоположников поведенческой экономики и автором теории перспектив.

Психолог родился 5 марта 1934 года в Тель-Авиве, но детство провел во Франции. Там он пережил немецкую оккупацию.

После завершения Второй мировой войны Канеман вернулся на родину. В 1954 году он закончил Еврейский университет по специальностям психология и математика.

Учебу ученый продолжил в Калифорнии, а потом вернулся в Израиль. В разные периоды своей жизни психолог преподавал в престижных университетах США и Канады.

В 2013 году занимавший пост президента США на тот момент Барак Обама наградил ученого президентской наградой Свободы.

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Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

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