«Хохотушка и кокетка»: Равшана Куркова показала редкие кадры с годовалой дочерью

Имя отца малышки до сих пор неизвестно.

Актриса театра и кино Равшана Куркова 25 марта отпраздновала день рождения младшей дочери Самиры — ей исполнился один годик. Издание Газета.ру опубликовало кадры с наследницей звезды.

«Моей самой любимой девчонке, непоседе, хулиганке, болтушке, хвостику брата, амбассадору подбородков, фанатке всех собак, которых мы встречаем на прогулках, умнице, кокетке и хохотушке 25 марта исполнился годик. Самирка — ты радость наша безграничная, расти счастливой, здоровой и такой же любознательной», — трогательно поздравила дочку в социальной сети знаменитость.

У артистки также есть трехлетний сын Гаспар от бизнесмена Сергея Амаряна. Совместный ребенок не укрепил пару — семья в итоге распалась.

Малышку Самиру актриса родила от другого мужчины, имя которого держит в тайне. Знаменитость хвасталась, что у дочери уже есть роль в кино — Куркова вместе с ней снялась в сериале.

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