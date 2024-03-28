Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

Функциональная планировка территории, прилегающей к станции, обеспечит удобство пересадок между разными видами транспорта.

Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В Москве специалисты завершают возведение конструкций на станции «Корниловская» Троицкой линии метро, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Еще одна станция Троицкой линии метро — „Корниловская“ — готова уже на 70%. Она станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО», — написал Собянин.

По словам мэра, функциональная планировка территории, прилегающей к станции, обеспечит удобство пересадок между разными видами транспорта.

Глава города отметил, что пол станции будет отделан гранитом, а путевые стены специалисты украсят композицией из панелей акцентных цветов.

Станция «Корниловская» расположена на пересечении с улицей Адмирала Корнилова вдоль Калужского шоссе. Ввод станции улучшит транспортное обслуживание около 140 тысяч жителей поселений Мосрентген и Сосенского, которые смогут без использования наземного транспорта добираться до метро и экономить свыше 40 минут в день.

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