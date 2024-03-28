Собянин заявил о создании транспортного хаба в поселении Мосрентген ТиНАО

Функциональная планировка территории, прилегающей к станции, обеспечит удобство пересадок между разными видами транспорта.
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin
В Москве специалисты завершают возведение конструкций на станции «Корниловская» Троицкой линии метро, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Еще одна станция Троицкой линии метро — „Корниловская“ — готова уже на 70%. Она станет частью современного транспортного хаба в поселении Мосрентген в ТиНАО», — написал Собянин.
По словам мэра, функциональная планировка территории, прилегающей к станции, обеспечит удобство пересадок между разными видами транспорта.
Глава города отметил, что пол станции будет отделан гранитом, а путевые стены специалисты украсят композицией из панелей акцентных цветов.
Станция «Корниловская» расположена на пересечении с улицей Адмирала Корнилова вдоль Калужского шоссе. Ввод станции улучшит транспортное обслуживание около 140 тысяч жителей поселений Мосрентген и Сосенского, которые смогут без использования наземного транспорта добираться до метро и экономить свыше 40 минут в день.
Читайте также
80%
0.02 100.27
-0.14
Нашли ошибку?