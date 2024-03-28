Спасатели начали бурение трех новых разведочных скважин на руднике «Пионер». Инженеры отмечают, что время от времени на месте происходят обвалы из-за прибывающей воды, пишет ТАСС.

«Начато бурение трех новых скважин, всего в данное время ведется бурение четырех скважин», — сказал собеседник информагентства.

Таким образом, судьба 13 заблокированных горняков до сих пор остается неизвестной. Спасатели контролируют состояние горных выработок, газовой обстановки, вентиляции и уровня воды.

ЧП на руднике «Пионер» в Приамурье произошло 18 марта. Под землей оказались сотрудники подрядной организации, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье арестовали после ЧП.