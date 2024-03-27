Управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье арестовали после ЧП

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 48 0

Более недели назад 13 горняков оказались под завалами.

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; СКР по амурской области; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Управляющему директору рудника «Пионер» в Примурье, где более недели назад завалило 13 горняков, предъявили обвинение, а после суд заключил его под стражу. Об этом сообщили в Первом следственном отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Амурской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении требований безопасности при ведении работ.

По версии следствия, управляющий директор «Пионера» прекрасно понимал, что возглавляет опасный объект и на нем работы ведутся в непосредственной близости от водоема.

«Несмотря на то, что данное обстоятельство является нарушением правил безопасности при ведении горных работ, подследственный не организовал проведение мероприятий по осушению указанного карьера. 18 марта 2024 года длительное бездействие привело к прорыву воды из чаши отработанного карьера и обвалу горных пород. 13 работников-горняков оказались заблокированы в шахте», — подчеркивалось в заявлении ведомства.

Следственные действия по факту произошедшего продолжаются. Что сейчас с 13 заблокированными горняками — до сих пор неясно. Ход дела контролирует лично председатель СК России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бурение третьей скважины на руднике в Приамурье показало наличие воды в шахте.

+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

8:56
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в екатеринбургском Кольцово
8:47
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личности
8:36
В биографии нового секретаря СНБО Украины Литвиненко нашли «предательскую» деталь
8:23
Управляющего директора рудника «Пионер» в Приамурье арестовали после ЧП
8:16
Игрушки, лайки, комментарии: адвокат Жорин назвал неочевидные «проступки», за которые грозит тюрьма
8:11
Опять не пара: Александр Шоуа ответил на слухи об измене жене

Сейчас читают

Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок