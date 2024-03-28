Новые требования: какие документы нужны для получения водительских прав в 2024 году

В России уже совсем скоро начнут действовать поправки в законе «О безопасности дорожного движения».

По новым правилам, которые начнут действовать в России с 1 апреля, для сдачи экзамена и получения водительского удостоверения кандидаты должны будут предоставить СНИЛС. Об этом говорится в постановлении правительства.

Согласно документу, необходимо предоставить страховой номер индивидуального лицевого счета всем, кроме сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России и членов их семей, а также сотрудников международных организаций и представительств, аккредитованных при МИД, и их родственников.

Еще СНИЛС могут не иметь при себе на экзамене те, у кого его просто нет. Однако в этом случае Госавтоинспекция будет запрашивать данные сведения самостоятельно.

Вместе с тем кандидату в водители нужно будет предоставить заверенный нотариусом перевод на русский язык следующих иностранных документов: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу экзамена или выдачу российских прав.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиянам, которые после 1 апреля получат гражданство или вид на жительство (ВНЖ), нужно будет заменить водительские права. Дело в том, что уже со следующего месяца вступают в силу изменения в закон «О безопасности дорожного движения».