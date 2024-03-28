Новая схема: мошенники прикидываются сотрудниками банков в аэропортах

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Россиян предупредили о новом методе мошенничества в аэропортах

Фото, видео: Григорьев Максим / ТАСС; 5-tv.ru

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Деньги пропадают со счета во время полета, пока жертва аферистов не может ничего сделать.

Новый способ мошенничества в российских аэропортах. Как выяснили «Известия», от обзвона потенциальных жертв аферисты перешли к личному общению. В данном случае с пассажирами воздушных гаваней.

Там злоумышленники представляются сотрудниками банков и предлагают оформить бесплатную кредитку. Но в процессе выясняется, что необходимо установить новую версию приложения, которое можно скачать только по ссылке. Так преступники получают доступ к счетам жертвы. И пока человек находится в полете и не получает уведомлений о списаниях, у него воруют все деньги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Днепропетровск стал местом концентрации кол-центров мошенников. Об этом заявил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

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