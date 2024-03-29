«Сейчас бы не заплакать»: Виктория Боня не может увидеться с дочерью

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 40 0

Виктория Бона пожаловалась, что близка к депрессии из-за разлуки с дочерью

«Сейчас бы не заплакать»: Виктория Боня не может увидеться с дочерью

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Почему знаменитость оказалась отрезана от ребенка?

Блогер и модель Виктория Боня призналась, что близка к депрессии из-за сложностей с получением вида на жительство (ВНЖ) в Монако. В начале осени звезда не успела вовремя оформить новое разрешение. Теперь ей закрыли въезд в страну, где проживает ее дочка Анджелина, рассказывает 7Дней.ru.

На протяжении нескольких недель звезда отстаивает свои права в консульстве, однако пока результатов нет.

«Я в таком состоянии давно не была» Поэтому ничего не пишу и не делаю… Это все безумно», — пожаловалась знаменитость.

Ведущая призналась, что ежедневно получает звонки от Анджелины, которая плачет и просит ее встретиться.

«Так по ней скучаю… Сейчас бы не заплакать», — добавила Виктория.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что один из бывших ухажеров никак не смог смириться с мыслью о расставании с Викторией. У мужчины, по словам знаменитости, развилась паранойя, и он даже начал угрожать ей расправой.

В какой-то момент она так устала бояться, что сказала ему: «Давай! Убей». И именно после этого диалога мужчина отстал от нее, и вся это неприятная история осталась лишь в прошлом.

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