Знаменитость поделилась воспоминаниями о своем неудачном романе.

Блогер и модель Виктория Боня рассказала о своих переживаниях, связанных с ее бывшим возлюбленным. Об этом пишет 7Дней.ru.

Выяснилось, что один из бывших ухажеров никак не смог смириться с мыслью о расставании с Викторией. У мужчины, по словам знаменитости, развилась паранойя, и он даже начал угрожать ей расправой.

Боня рассказала на съемках одного из подкастов о том, как бывший бойфренд грозился убить ее. Звезда долгое время боялась, что мужчина все-таки воплотит в жизнь свои угрозы.

«Он мне угрожал на протяжении девяти месяцев. Говорил: „Я тебя убью! Кислотой оболью! СПИДом заражу!“ Что он только не говорил», — поделилась переживаниями Боня.

Виктория добавила, что в какой-то момент она так устала бояться, что сказала ему: «Давай! Убей». И именно после этого диалога мужчина отстал от нее, и вся это неприятная история осталась лишь в прошлом.

Тем временем, появились слухи о том, что этим загадочным мужчиной был Руслан Гасанов. Однако общественности известно, что с они расстались недавно и на дружеской ноте. Поэтому речь идет, скорее всего, о другом человеке.

Ранее 5-tv.ru писал о личной трагедии Виктории Бони.