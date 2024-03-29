Стоп, снято: 5 способов получиться удачно на фото

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 21 0

Чтобы удачно получиться на фотографии, важно работать над чувством стиля

Стоп, снято: 5 способов получиться удачно на фото

Фото: www.globallookpress.com / Andreas Arnold

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И при чем тут характер и естественность?

Если мысль о фотосессии вызывает не предвкушение, а лишь стеснение и сильное чувство неуверенности, то есть несколько лайфхаков, которые помогут выглядеть на фотографиях хорошо. Благодаря им на снимках удачно выходят даже знаменитости.

KP.RU рассказал о пяти чертах, которые есть у фотогеничных людей. В первую очередь, украсить любой снимок может искренняя улыбка. Важно не то, как ярко и широко вы улыбнетесь — намного больше влияние окажет естественность эмоции, отметила основательница бренда AVGUST Кристина Войлошникова.

Во-вторых, хорошо получиться на фото поможет осанка. Она влияет на положение тела, пластику — так человек сразу выглядит более привлекательно и положительно.

В-третьих, по мнению эксперта, камера любит тех, чья уверенность в себе привлекает к себе внимание и располагает к себе. Для этого важно знать свой характер, чтобы суметь выгодно его проявить в позах, жестах, мимике. Все это поможет сделать фотографию действительно хорошей.

В-четвертых, для удачного снимка важно не только выработать в себе определенные навыки, но и оставаться при этом естественным. Наигранность может только испортить кадр, поэтому лучше не допускать чрезмерно неестественных поз и улыбок.

В-пятых, даже самая красивая улыбка и идеальная осанка будут меркнуть, если на человеке неуместный образ. Из чего следует, что для хорошей фотографии также важно и чувство стиля. Хороший вкус украсит любого на снимке.

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