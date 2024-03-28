В Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт

Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе. Об этом сообщили в департамента городского транспорта.

«Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт временно приостановил движение», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Позже в департаменте сообщили, что движение возобновлено.

Ранее ведомство предупреждало о том, что из-за шторма пришлось остановить движение судов возле полуострова.

«Временно не ходят катера на Михайловскую батарею. Шторм сдвинул плавучий причал от исходного положения, что препятствует безопасной швартовке катеров и проходу пассажиров на судно», — объясняли в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Крыму увеличат количество пунктов досмотра на Крымском мосту.