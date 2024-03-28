Yandex N.V. подготовила активы для сделки по продаже частным инвесторам

Исключение составили четыре зарубежных стартапа и дата-центр в Финляндии.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ПАВЕЛ ВОЛКОВ
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Нидерландская компания Yandex N.V. осуществила внутреннюю реорганизацию группы компаний «Яндекса», а также сформировала периметр активов для последующей продажи консорциуму частных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Известно, что будущей головной компании «Яндекса», МКПАО «Яндекс», передадут все активы. До закрытия первого этапа сделки она будет контролироваться Yandex N.V.
В компании сделали акцент на том, что в этот периметр вошли все сервисы, бизнесы и активы группы Yandex N.V. за исключением четырех зарубежных стартапов и дата-центра в Финляндии.
В феврале совет директоров головной нидерландской компании единогласно одобрил продажу российского «Яндекса». Сумма сделки составила 475 миллиардов рублей.
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