Российскую «дочку» крупнейшего банка Европы HSBC купит «Эскпобанк»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 47 0

Путин разрешил «Экспобанку» купить дочернюю структуру HSBC

Российскую «дочку» крупнейшего банка Европы HSBC купит «Эскпобанк»

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Kiefer

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Осенью прошлого года кредитная организация приостановила обслуживание входящих и исходящих переводов для клиентов из России и Белоруссии.

Президент России Владимир Путин разрешил «Экспобанку» купить российскую «дочку» крупнейшей европейской кредитной организации HSBC. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовых актов.

«Разрешить совершение акционерным обществом „Экспобанк“ сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале „Эйч-эс-би-си банк (РР)“ (общество с ограниченной ответственностью), принадлежащих Эйч Эс Би Си Европа Б. В. (HSBC Europe B.V.)», — говорится в документе, подписанном президентом России.

Осенью 2023 года группа HSBC приостановила обслуживание входящих и исходящих переводов для корпоративных клиентов из России и Белоруссии. Такое решение объясняли усложнившейся нормативной ситуацией. При этом в HSBC планировать продать российскую часть бизнеса «Экспобанку» до конца прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин разрешил сделки с контролируемыми иностранными лицами акциями «Яндекс Банка».

Нидерландская компания Yandex N.V. ранее продала российскую часть бизнеса. Покупатель — объединение российских предпринимателей. Стоимость сделки — это 475 миллиардов рублей.

Yandex N.V. перестанет быть головной, она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Основные активы перейдут международной компании. Она зарегистрирована в Калининградской области и принадлежит объединению российских инвесторов.

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