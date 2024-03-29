Бритни Спирс выложила фото с пляжа без купальника

Бритни Спирс поделилась новыми снимками в личном блоге. Их объединяет одно — на фото она полностью обнаженная.

На первом снимке певица «потеряла» бикини в океане, но ей это не помешало насладиться прекрасными видами на тропическом курорте. Затем Спирс предстала полностью голой, а интимные места она прикрыла лишь маленькими эмодзи.

Комментарии под постом знаменитость предусмотрительно закрыла. И оставила публикацию без подписи.

Негатива ей хватило после расставания с фитнес-тренером Сэмом Асгари и откровенного рассказа в своих мемуарах о тяжелых отношениях с певцом Джастином Тимберлейком. Увидеть откровенные фото можно в материале Daily Mail.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бритни Спирс показала «кошачий» способ умывания лица. Общественность уже давно беспокоится за психическое здоровье певицы.