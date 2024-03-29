Бритни Спирс выложила фото с пляжа без купальника
Одежда — пережиток прошлого, вероятно, убеждена звезда.
Фото: www.globallookpress.com / face to face
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Бритни Спирс поделилась новыми снимками в личном блоге. Их объединяет одно — на фото она полностью обнаженная.
На первом снимке певица «потеряла» бикини в океане, но ей это не помешало насладиться прекрасными видами на тропическом курорте. Затем Спирс предстала полностью голой, а интимные места она прикрыла лишь маленькими эмодзи.
Комментарии под постом знаменитость предусмотрительно закрыла. И оставила публикацию без подписи.
Негатива ей хватило после расставания с фитнес-тренером Сэмом Асгари и откровенного рассказа в своих мемуарах о тяжелых отношениях с певцом Джастином Тимберлейком. Увидеть откровенные фото можно в материале Daily Mail.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Бритни Спирс показала «кошачий» способ умывания лица. Общественность уже давно беспокоится за психическое здоровье певицы.
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