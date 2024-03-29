Фотовыставка военкоров Росгвардии открылась в Музее Победы

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 18 0

Увидеть работы можно до 31 марта.

Фото, видео: Пресс-служба Росгвардии; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Фотовыставка военкоров Росгвардии «СВОй VZгляд» открылась 28 марта в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие приурочено ко дню образования ведомства. Офицер Росгвардии и автор графических картин Дмитрий рассказал, что свои работы он пишет в свободное от службы время.

«Работаю в основном угольным карандашом. На моих работах изображены военнослужащие Росгвардии, которые выполняют задачи СВО. Уверен, что враг будет разбит. Победа будет за нами», — отметил он.

Также на выставке много работ и других военкоров Росгвардии. Они ежедневно выполняют служебные задачи наравне с военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии — увидеть работы можно до 31 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардия отметила профессиональный праздник.

+3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
Погружение в ретроградный Меркурий: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7...

Последние новости

5:19
Обойдемся без подачек: почему российские лучники отказались от участия в Олимпиаде
5:05
Погружение в ретроградный Меркурий: китайский гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля
4:57
Фотовыставка военкоров Росгвардии открылась в Музее Победы
4:49
Сошла с ума? Бритни Спирс установила себе безумное имя в соцсетях
4:33
Печальные последствия: БАДы с этим ингредиентом могут «заблокировать» печень
4:19
Иностранные компании потеряли миллиарды долларов после ухода из России

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок