Фотовыставка военкоров Росгвардии открылась в Музее Победы

Фотовыставка военкоров Росгвардии «СВОй VZгляд» открылась 28 марта в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятие приурочено ко дню образования ведомства. Офицер Росгвардии и автор графических картин Дмитрий рассказал, что свои работы он пишет в свободное от службы время.

«Работаю в основном угольным карандашом. На моих работах изображены военнослужащие Росгвардии, которые выполняют задачи СВО. Уверен, что враг будет разбит. Победа будет за нами», — отметил он.

Также на выставке много работ и других военкоров Росгвардии. Они ежедневно выполняют служебные задачи наравне с военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии — увидеть работы можно до 31 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росгвардия отметила профессиональный праздник.