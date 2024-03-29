Насладиться эстетикой цветов и форм и увидеть мир в новом ракурсе. В Москве начала работу крупнейшая ярмарка современного искусства Art Russia.

Вот уже в пятый раз площадка собрала на своей территории галеристов, коллекционеров, экспертов рынка и, конечно, художников. Среди представленных работ — как полотна молодых авторов, так и шедевры признанных мастеров из России и из-за рубежа.

Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров познакомился с экспозицией. Простое, но глубокомысленное — красивое и порой пугающее арт-искусство.

На площади 13 тысяч квадратных метров сотни и сотни экспонатов ярмарки Art Russia. Эта ярмарка — как путешествие во времени.

Она знакомит не только с современным искусством, но и с великим прошлым. Здесь представлены работы Пикассо, Шагала, Дали.

Каждую из них можно купить — цены на них достигают нескольких сотен тысяч рублей. Но и современные авторы тоже ярко заявляют о себе и очень востребованы.

Петербургские художники работают в жанре интеллектуальный реализм. Они открывают новые смыслы в, казалось бы, самых простых вещах: один из примеров — картина «Рабочий на лестнице».

«Это тема об одиночестве. Конечно же, с библейских времен лестница — это символ самосовершенствования и роста. Хотелось бы, чтобы люди сегодня думали о себе о духовной составляющей, а не только о материальных ценностях», — говорит художник из Петербурга Андрей Петренко.

Для участников выставить здесь картины — значит то же самое, словно взлететь на трамплине в мир большого искусства и стать узнаваемым. Катя — художница из Луганска, ее картины посвящены родному региону.

«Это тяжелая ситуация, которая происходит с нами. И которая держит нас у себя на ладони», — отмечает художница из Луганска Екатерина Галичая.

Из четырех тысяч заявок на участие в ярмарке Art Russia были выбраны 100 лучших стендов. Непохожие друг на друга и ломающие стену обыденности.

«Основные принципы понятны, новизна концепции, это обязательное техническое мастерство. Ну и, наверное, что-то уникальное, что чувствуется в каждом художнике», — делится сооснователь ярмарки Елизавета Фролова.

Как раз за непревзойденный новаторский стиль на Art Russia появились работы Владимира Волка. Автор-шестидесятник за свою жизнь написал более четырех тысяч картин.

В них — изящное смешение стилей и материалов. И, кажется, автор может сделать произведение искусства из чего угодно — будь то дерево, гипс или металл.

На арт-ярмарке только часть работ еще при жизни ставшего знаменитым Владимира Волка. Все они посвящены одному из любимых романов автора — «Мастеру и Маргарите» Михаила Булгакова.

«Папа познакомился с этим культовым произведением Михаила Афанасьевича Булгакова еще до его официального издания. И, по сути, оно послужило вдохновением для создания целой серии работ», — отмечает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В середине XX века роман оказал огромное влияние на умы и культуру. Волк посвятил «Мастеру и Маргарите» больше 50 своих работ — больше половины из них сейчас хранятся в московском музее Булгакова.

«Это уникальная, скажем так, наша коллекция. И вообще надо отметить, что работы Волка находятся и в Третьяковской галерее, и нам очень лестно, что и в нашем небольшом музее», — признается директор Государственного музея имени М. А. Булгакова Валентина Агафонова.

В работах — не только булгаковские образы, но и неповторимый новаторский стиль Волка. Автор, по сути, стал одним из первых, кто создал иллюстрации к «Мастеру и Маргарите».

«Это абстрактные работы. Очень часто мы видим символы — ключ и пламя свечи. И пламя свечи здесь можно рассматривать как горение души художника. Ключ — как возможность открывать новые миры», — говорит программный директор выставки Лариса Удовиченко.

Ярмарка должна стать рекордной по посещаемости — организаторы ждут на площадках больше 40 тысяч человек. Познакомиться с работами можно до 31 марта.