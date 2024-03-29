Польша подняла в небо авиацию из-за «активности» России на Украине

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 17 0

Польша заявила о поднятой в небо авиации из-за якобы активности России

Польша подняла в небо авиацию из-за «активности» России на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Krystian Dobuszynski

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Недавно польская сторона заявляла о якобы российской ракете в небе над страной. В МИД был вызван посол, но от посещения он отказался, поскольку не получил ответов на свои вопросы.

Польша подняла в небо свою авиацию, объяснив решение «интенсивной активностью» войск России на Украине. Об этом сообщили в оперативном командовании польских Вооруженных сил (ВС) в социальной сети X.

Как указывается в заявлении властей Польши, для обеспечения безопасности воздушного пространства страны были запущены необходимые процедуры из-за высокой активности авиации России на Украине во время нанесения ударов по объектам. Кроме того, польские военные продолжают мониторинг ситуацию.

Жителей юго-восточной части Польши предупредили о повышенном уровне шума из-за действий Вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что посол России Сергей Андреев отказался посещать МИД Польши, куда его вызвали после сообщений о якобы российской ракете в небе над страной.

24 марта польские военные заявили, что в небе была якобы замечена российская ракета. Она, по утверждениям властей Польши, пробыла в воздушном пространстве 39 секунд и затем из него вышла. После чего в МИД страны был вызван посол РФ, но от посещения ведомства он отказался, поскольку не получил ответа на свои вопросы.

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