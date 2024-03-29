Роковой отпуск: кто ответит за смерть пассажира рейса Бангкок-Красноярск

Мужчине стало плохо в салоне самолета — рейс задержали на несколько часов, но людей не выпускали обратно в терминал.

Стало известно, что в больнице Бангкока умер пассажир «Аэрофлота», который впал в кому из-за нехватки воздуха в салоне лайнера. После сюжета Пятого канала авиакомпания заявила, что занимается урегулированием вопросов оплаты лечения. Но поздно спохватились.

Когда рейс в Красноярск задержали, четыре часа пассажиров не выпускали из самолета, экипаж начал помогать людям, только когда несколько человек потеряли сознание. Подробнее о ситуации — корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

За его жизнь врачи боролись три дня, но так и не смогли спасти. Пассажир «Аэрофлота» рейса Бангкок- Красноярск, не приходя в сознание умер в тайской больнице. В реанимацию он попал прямиком с борта самолета.

«Было несколько остановок сердца. Врачи сделали операцию по стентированию», — рассказывала его супруга Надежда Напалкова.

Лайнер должен был вылететь в Красноярск 26 марта. Но из-за технической неисправности пассажиров рейса четыре часа продержали в закрытом салоне воздушного судна. Из-за невыносимой жары многим стало плохо, а у Сергея Напалкова остановилось сердце. И лишь после этого экипаж вызвал на борт врачей и открыл двери.

«Если не хотите расходовать топливо, то обязательно подключиться к наземному источнику питания, а также включить систему кондиционирования. Но, похоже, воздух они забирали забортный. Нужно было обязательно всех пассажиров вывести в терминал. Это делается по запросу экипажа», — пояснил летчик-испытатель, заслуженный пилот РФ Вадим Базыкин.

В таких условиях плохо может становиться людям даже с идеальным здоровьем. Что уж говорить о тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

«Большое количество людей. Они дышат не только кислородом, но еще и выдыхают углекислый газ. И соответственно, находясь в закрытом помещении, одна из причин тяжелых таких последствий — это нарастание тканевой гипоксии», — прокомментировал врач анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Иван Соборников.

Несмотря на смерть Сергея Напалкова, его супруге Надежде выставили счет за лечение: 3 600 000 рублей. Туристическая страховка в этом случаи не работает — мужчине стало плохо в салоне самолета, территория которого по закону уже считается российской

«В любом случае, вытребовать деньги у авиакомпании, потому что основной виновник происшествия — это авиакомпания, так как здесь правила нарушены. Здесь нужно требовать со страховой, которая страховала авиационную перевозку», — заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчан.

В российском посольстве пообещали с организацией перевозки Сергея на Родину. В самом «Аэрофлоте» сначала просто выразили сочувствие пассажирам и семье Напалковых. Но после того, как мы об этом рассказали в эфире нашего телеканала, сделали заявление.

«Аэрофлот» занимается урегулированием вопроса по оплате медицинских расходов пассажира, госпитализированного в связи с ухудшением состояния здоровья во время задержки рейса SU815 Бангкок — Красноярск от 26 марта 2024 года», — сообщили в пресс-службе компании.

Ответить представителям «Аэрофлота» придется и на вопросы правоохранителей. В Следственном комитете уже возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.