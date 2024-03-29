О том, сколько дней продлится последняя рабочая неделя перед длинными выходными, рассказали в Роструде.

Последняя неделя апреля продлится не пять рабочих дней, а шесть из-за последующих длинных майских выходных. Об этом россиянам напомнили в Роструде.

«Несмотря на то, что в конце апреля нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно, после этого будет целых четыре выходных дня подряд», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Таким образом, получится отдохнуть в период с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 мая по 12 мая. Четыре выходных получились благодаря переносу праздничного дня с 6 января на 10 мая.

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