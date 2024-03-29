Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию снизится с 1 апреля

С 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, так как заканчивается действие решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до одной тысячи. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По данным ведомства, порог касается товаров, которые доставляются физлицам Почтой России и экспресс-перевозками.

«Теперь без уплаты таможенных платежей на зарубежных интернет-площадках можно заказать товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмма. В части превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости, но не менее двух евро за килограмм», — говорится в сообщении ведомства.

В ЕЭК входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В рамках объединения повышение порога беспошлинного ввоза товаров продлевали несколько раз, последнее решение было принято весной 2022 года. Это во многом было связано с поддержкой российских потребителей после введения беспрецедентного количества санкций против России.

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