Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию снизится с 1 апреля

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 43 0

Ожидается возврат к уровню начала 2022 года.

Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию снизится с 1 апреля

Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

С 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров вернется к уровню 200 евро, так как заканчивается действие решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о его повышении до одной тысячи. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

По данным ведомства, порог касается товаров, которые доставляются физлицам Почтой России и экспресс-перевозками.

«Теперь без уплаты таможенных платежей на зарубежных интернет-площадках можно заказать товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограмма. В части превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости, но не менее двух евро за килограмм», — говорится в сообщении ведомства.

В ЕЭК входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В рамках объединения повышение порога беспошлинного ввоза товаров продлевали несколько раз, последнее решение было принято весной 2022 года. Это во многом было связано с поддержкой российских потребителей после введения беспрецедентного количества санкций против России.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в Китае разрешили экспорт свиноводческой продукции из России.

+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

16:02
СК просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
15:58
Новый задержанный и украинский след: последние новости о теракте в «Крокусе»
15:57
Эрмитаж при поддержке ПАО «Россети» отреставрировал произведение Ильи и Эмилии Кабаковых
15:50
Спасавшего людей в «Крокусе» Ислама Халилова наградили медалью мусульман России
15:41
Адвокат криминального авторитета Шакро Молодого подтвердил его освобождение
15:39
По всей линии фронта: ВСУ предупредили о новом наступлении российских войск

Сейчас читают

Эпатаж, деменция, госпитализация: где сейчас Светлана Светличная и почему к ней не пускали сына
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок