🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 31 марта, стоит отдать предпочтение самым важным делам. Отказ от вредных привычек, начало диеты, покупка абонемента в спортзал или бассейн — все это благоприятно начинать в этот день.

♈ Овны

Возможно, вы находитесь в процессе переписывания истории своей жизни. Вселенная вас поддерживают большим количеством способов, чем вы можете себе представить.

Космический совет: будьте терпимее.

♉ Тельцы

Возьмите инициативу в свои руки. Когда дело доходит до любви и романтики, звезды вас просят проявлять определенную осторожность.

Космический совет: завершите начатое.

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♊ Близнецы

Найдите время для любви и нежности по отношению к себе. Кроме того, сегодня вам следует поразмыслить о тонком искусстве равновесия.

Космический совет: сохраняйте самообладание.

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♋ Раки

Вскоре наступит время, когда вы станете более самостоятельными, чем когда-либо. Поблагодарите прошлое, которое позволило вам достичь то, что вы имеете сегодня.

Космический совет: не откладывайте важные дела.

♌ Львы

Прямо сейчас, Львы, вам рекомендуется принимать поступающие приглашения. Вы никогда не знаете, с кем можете встретиться взглядами.

Космический совет: будьте готовы к переменам.

♍ Девы

Сейчас вы находитесь на том этапе жизни, когда вам нужно проявить себя по максимуму. Так что продолжайте в том же духе!

Космический совет: не давайте непрошенных советов.

♎ Весы

Чтобы создать пространство для нового, для того, что действительно резонирует с песней вашей души, вам придется попрощаться с тем, что этому мешает.

Космический совет: примите поддержку.

♏ Скорпионы

Сделайте себе одолжение — снимите розовые очки. Пришло время увидеть данные отношения такими, какие они есть.

Космический совет: будьте спокойнее.

♐ Стрельцы

Развитие станет основной темой для вас в ближайшие месяцы. Также не исключены путешествия или даже переезд.

Космический совет: наведите порядок в делах.

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♑ Козероги

Отбросьте убеждения, которые мешают вам использовать свою силу и потенциал. Отстаивайте то, во что верите.

Космический совет: найдите новые знакомства.

♒ Водолеи

Подсчитайте свои благословения и умножьте их на три, когда будете благодарить жизнь за все, что она может предложить.

Космический совет: посоветуйтесь с близкими.

♊ Рыбы

Дайте себе время и пространство, Рыбы, необходимые для осуществления изменений — внутренних и внешних. Важно действовать осмысленно и не впадать в депрессию. У вас столько всего впереди!

Космический совет: относитесь проще ко всему.

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