Следы невидимых зверей: могли ли люди и динозавры жить вместе

Недавно в Бразилии нашли следы динозавров, а рядом с ними — рисунки древнего человека. Этот факт не на шутку раззадорил сторонников теории о том, что люди и динозавры жили вместе и даже неплохо ладили.

Издание KP.RU поговорило с историком палеонтологии и научным писателем Антоном Нелиховым, так ли это на самом деле. Выяснилось, что конспирологи будут разочарованы: следам динозавров — 140 миллионов лет, а рисункам людей — от девяти до трех тысяч лет.

Однако многие не теряют надежды: вдруг ученые что-то напутали. Историк рассказал, что следы динозавров можно встретить чаще, чем мы могли бы себе представить.

«Таких следов на планете осталось довольно много. Древние люди их замечали, удивлялись и поклонялись. Но, заметив необычную ископаемую кость, ты несешь ее в святилище. След ты выковырять из породы и унести не можешь. Приходится делать святилище прямо около следа», — говорит ученый.

Известно, что таких «святилищ», культовых мест, как минимум три. В Африке бушменский художник изобразил три фигурки птицеподобных существ рядом со следом динозавра.

Индейцы в Северной Америке подле следа теропода изобразили фигурки, которые следу молятся. На том же континенте первые европейцы решили, что следы оставил тот самый ворон, которого Ной отправил из ковчега поискать землю. Надо сказать, что отпечатки лап теропода в самом деле напоминают птичьи.

«Так и эта бразильская находка. Рядом с лапами динозавра — какие-то знаки, возможно, солярные (солнечные). Что на самом деле подумал древний человек, кому молился, что изображал, мы не знаем», — отмечает специалист.

Таким образом, эксперт заключил, что рисунки действительно не могли быть сделаны в одно время со следами динозавров.

«Подумайте сами. Следы остались на влажной глине. Иначе не получилось бы следа. За миллионы лет глина окаменела. И петроглифы на ней уже высекали. А что ж пальцами-то не выводили?» — рассуждает историк.

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