Неизлечимое горе Селин Дион: история болезни, поставившей крест на ее карьере

Певица больше не дает концерты и проходит курс лечения. Но есть ли успехи и что говорят врачи?

Легендарной канадской певице Селин Дион сегодня исполняется 56 лет. Она довольно в раннем возрасте обрела мировую славу и всемирную любовь, однако одна вещь в одночасье изменила ее жизнь — у Селин обнаружили неизлечимую болезнь.

Казалось бы, еще недавно певица радостно делилась своими успехами с фанатами, рассказывая про планы в карьере и о своих поездках.

«Я начала все сначала. У меня куча проектов. Записываю альбом, езжу на Недели моды, посещаю показы, гуляю по Парижу, хожу по музеям. Я позволила себе жить на всю катушку. В молодости я только пела. Голосовые связки управляли жизнью. Я была певицей — и все. Уверена, впереди у меня лучшие годы», — говорила певица, отмечая свое 51-летие.

Что за болезнь

Зимой 2022 года стало известно, что Селин Дион страдает от синдрома мышечной скованности. Эта болезнь поражает ее нервную центральную систему. Это означает, что певица не может контролировать свое тело. Недуг знаменитой певицы прогрессирует, а эффективного лечения от него до сих пор нет.

Между тем, даже после такого диагноза певица не опускает руки и, несмотря на отмену большого гастрольного тура, верит, что все-таки сможет справиться с заболеванием и вернуться равно или поздно к работе.

Стоит отметить, что недуг Дион — довольно редкий, с признаками аутоиммунной болезни. Принцип возникновения этой болезни вызывает споры, так как он не определен окончательно, к тому же только часть симптомов у пациентов совпадает.

По данным Национального института неврологических расстройств США, данное заболевание приводит к неподатливости мышц и повышению чувствительности к различным раздражителям. Например, шуму, прикосновениям или всплескам эмоций.

В медицинской практике известны случаи, когда тяжелые спазмы приводили к переломам костей, разрывам мышечной ткани и деформациям суставов. Страдающий таким недугом человек все хуже выполняет простые, но жизненно важные задачи — прием пищи, передвижение и так далее. Медики лечат таких пациентов с помощью миорелаксантов и успокоительных средств, в том числе психоактивных препаратов.

Однако, опять же, диагноз по сей день остается малоизученным и полноценного лечения мировая медицина не нашла. Поэтому болезнь на данный момент считается неизлечимой.

После объявления диагноза Селин долгое время не появлялась на публике. При этом, в последнее время поступали сообщения, что ее состояние ухудшилось.

Как Селин справляется с болезнью

Поклонники были рады, когда узнали, что певице на какой-то момент стало лучше, и она посетила хоккейный матч. Это было в 2023 году. Так, певица вместе с сыновьями посетила игру между командами «Монреаль Канадиенс» и «Вегас Голден Найтс». Она даже не отказала в фотографиям некоторым фанатам.

«Спасибо, что встретились с нами после игры, ребята! Это было незабываемо для всех нас. Хорошего сезона», — написала певица в своем личном блоге.

Конечно, эта болезнь сильно отразилась на ее крьере: в этом году ей пришлось отменить около 40 концертов в Великобритании, а также по всей Европе, чтобы пройти курс лечения.

Тем не менее, несмотря на большие усилия Селин, на данный момент известно, что болезнь все же берет верх и певица не может контролировать свой голос и ноги. За певицу берется множество врачей, однако пока никто не смог значительно повлиять на ее состояние. Известно, что Селин постоянно работает с терапевтом по спортивной медицине и борется из последних сил за свое выздоровление.

Сейчас артистка живет в своем доме с тремя сыновьями. Недавно к ней переехала сестра Линда, чтобы помогать и поддерживать знаменитость в это тяжелое время для семьи. Сестра сильно переживает за певицу и утверждает, что ей необходим отдых.

«Мы не можем найти лекарство, которое работает, но так важно не терять надежды…. Я думаю, больше всего ей нужно отдыхать. Она всегда делает все возможное, всегда старается быть на высоте и первой на вершине. Но в какой‑то момент сердце и тело просто попытались что‑то сказать. Важно прислушаться к ним», — сказала сестра певицы Клодетт.

Поклонники певицы не остаются равнодушными и поддерживают ее, а главное — не торопят с выходом на сцену, хоть и очень ждут этого.

Таролог объяснила опасный диагноз Селин Дион www.globallookpress.com / face to face; 5-tv.ru

Поклонники по всему миру вовсю гадают, почему именно Селин настигла такая участь. Может ли такая болезнь быть «расплатой» за ее славу? На эту тему 5-tv.ru поговорили с экстрасенсом Марианной Абравитовой.

«Карма работает по-разному, с каждым человеком очень индивидуально и, действительно, где-то это „расплата“ за богатство, за славу, за талант», — говорит эксперт.

Однако, по словам Абравитовой, иногда болезнь бывает настоящим благом, которое спасает тебя. Например, если человек слишком ушел в материальное, то его таким образом возвращают к духовному.

«В случае с Дион, карты не показывают, что это расплата за славу или деньги. Это скорее прохождение уроков, духовных уроков, труд души, преодоление, переворот ее личности в сторону духовности», — говорит экстрасенс.

По ее словам, когда всю жизнь находишься на вершине славы, то человек перестает думать о чем-то ином, кроме работы и гастролей.

«Поэтому в этом случае ее просто заземляют, в хорошем смысле слова, чтобы она остановилась. Тут включается труд души — труд борьбы с болезнью и осмысление жизни вообще», — заключила Абравитова.

Можно сказать, что на данный момент остается надеяться только на то, что болезнь не будет сильно прогрессировать, и, возможно, когда-то Селин все же сможет выйти на сцену, чем очень обрадует своих поклонников.

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