Время для партнерской работы: прогноз Таро на апрель 2024 года

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Евгения Русинова
Евгения Русинова Таролог Эксклюзив 41 0

Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет четвертый месяц года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на апрель 2024 года.

Основная энергия недели в апреле 2024 года (Карта Таро — Двойка Кубков)

Весна, любовь — вот о чем говорит нам Двойка Кубков. Это энергия безусловной любви, когда можно радоваться жизни, знакомиться, наслаждаться отношениями и общением.

Прогноз финансов недели на апрель 2024 года (Карта Таро — Двойка Жезлов)

Еще одна карта, указывающая на партнерство. Также благоприятно будут складываться различные планирования, под них сразу будет появляться ресурс в виде знакомств, удачного сотрудничества.

Личная жизнь в апреле 2024 года (Карта Таро — Маг)

Карта символизирует зарождение нового начала. Будет очень много сексуальной энергии, потому что Маг также обозначает мужское начало. Хорошее время для проявления своего потенциала в любви.

Совет на апрель 2024 года (Карта Таро — Семерка Жезлов)

Семерка Жезлов указывает на то, что надо соблюдать границы. Обозначать как свои, так и видеть чужие. Придется работать и с собой, и с окружением посредством диалога, договоренностей.

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