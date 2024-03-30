Извинения не принимаются: почему в Японии люди умирают от БАДов с красным рисом

Власти страны приступили к проверке предприятия, на котором они изготавливались.

Специалисты минздрава Японии и правительства Осаки начали проверку на одном из заводов японской фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. Об этом рассказал 30 марта телеканал NHK.

Завод производил сырье из красного дрожжевого риса, используемое для производства пищевых добавок. После употребления этих добавок несколько человек умерли из-за заболевания почек.

Как сообщил телеканал, здание завода закрыли в конце 2023 года из-за обветшалости постройки. При этом производимое на предприятии сырье все еще использовалось для изготовления товаров.

Ожидается, что японские власти проведут анализ производственных мощностей и документации, а также прослушают пояснения от сотрудников производства. 30 марта проведут обыски на производстве в Осака, сообщает агентство Kyodo.

Глава японской Kobayashi Pharmaceutical уже извинился из-за проблем с пищевой добавкой фармкомпании. Но, конечно, жизни этим не вернешь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названы самые опасные лекарства для почек.