«Требуют контроля»: названы самые опасные лекарства для почек

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41 0

Врач Чижикова: прием большого количества лекарств может быть опасен для почек

«Требуют контроля»: названы самые опасные лекарства для почек

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Бесконтрольный прием препаратов может сильно навредить здоровью.

Взаимодействие нескольких несовместимых медикаментов может нанести удар по органам человека и их работе. Врач-эндоскопист, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Чижикова рассказала изданию Газета.ру о самых опасных лекарствах для почек.

Следует отметить, что у пожилых людей риск поражения почек больше, чем у молодых людей. Это связано со снижением функций органа.

Также в группе повышенного риска находятся люди, страдающие сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Эти пациенты чаще получают нефротоксичные препараты.

Важно помнить, что чем больше лекарств человек принимает одновременно, тем выше вероятность взаимодействия медикаментов, а это может привести к повреждению функций почек. Чижикова подчеркнула, что немаловажным фактором является наличие полиморфизмов генов, ответственных за метаболизм лекарств.

Медик выделила группы лекарственных препаратов, способных нанести вред почкам. Среди них: нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), а также ингибиторы синтеза простагландинов, способные нарушать работу почек из-за снижения синтеза веществ расширяющих сосуды; ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (ИАПФ) и блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БАР), которые снижают работу ангиотензина II, что может приводить к снижению кровотока в почках; препараты, способные вызвать дозозависимый эффект сужения сосудов в почках.

Чижикова считает, что к острому интерстициальному нефриту человека могут привести некоторые антибиотики и противовирусные препараты, диуретики, НПВС, фенитоин и ингибиторы протонной помпы. К хроническому интерстициальному нефриту — ингибиторы кальциневрина (циклоспорин, такролимус), отдельные химиопрепараты, китайские травы с аристохолевой кислотой, литий, НПВС.

Следует помнить, что даже кратковременный прием потенциально нефротоксичных препаратов без контроля врача может навредить здоровью человека.

«Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением при артериальной гипертензии, сахарном диабете и других хронических состояниях. Даже курсовой прием ингибиторов протонной помпы требует контроля функции почек», — сказала Чижикова.

Важно помнить, что перед применением лекарства необходимо проконсультироваться с врачом. Также, если вы почувствовали недомогание — рвота, тошнота, боль в почках, — необходимо прекратить пить препараты и немедленно обратиться к специалисту.

Ранее 5-tv.ru писал, чем опасны БАДы.

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