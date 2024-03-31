Находка для худеющих: этот самый полезный и быстрый завтрак поможет надолго заглушить голод

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 105 0

Гастроэнтеролог Лебедева: омлет с сыром позволит утолить голод на шесть часов

Находка для худеющих: этот самый полезный и быстрый завтрак поможет надолго заглушить голод

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

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После употребления этих продуктов в пищу вам не захочется есть почти целый день.

Многие худеющие люди в погоне за стройностью начинают искать альтернативы любимым, но, на первый взгляд, не диетическим продуктам питания. Некоторые, так и не сумев найти достойную замену, предпочитают вовсе отказаться от первого приема пищи, чем допускают непоправимую ошибку.

Гастроэнтерологи напоминают: затрак — такой же необходимый прием пищи, как обед и ужин. Отказ от него может пагубно сказаться на здоровье и энергии, а в худших случаях приведет к проблемам в работе ЖКТ. Лучшим вариантом держать себя в форме без отказа от завтрака врачи называют сбалансированное питание.

По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, лучшим источником витаминов и микроэлементов, которые так необходимы организму с утра, станут омлет с сыром и тост с авокадо. Они не только достаточно сытные, но и не наносят удар по фигуре, пишет NEWS.ru.

Употребление этих продуктов в первой половине дня, по словам врача, позволит побороть чувство голода на шесть часов и больше. Кроме того, эти блюда максимально просты в приготовлении и не потребуют дополнительных усилий, а содержащиеся в таком завтраке ингредиенты поспосособствуют нормализации процесса желчеоттока.

«Для идеального завтрака подойдет одно яйцо, пара ломтиков сыра, бездрожжевой хлеб, авокадо, листья зелени, а также семечки или орешки. Сыр лучше положить в омлет, а на тост выложить авокадо с зеленью», — рассказывает гастроэнтеролог.

Эксперт также напомнила, что в основе правильного завтрака всегда должен присутствовать белок, сложные углеводы, а также полезные жиры. В таком случае питание будет сбалансированным.

Ранее 5-tv.ru называл ТОП-5 самых вредных продуктов для завтрака.

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