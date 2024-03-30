«Вывели из строя энергетику»: у ВСУ начались проблемы с переброской резервов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за ударов России по энергетике

«Вывели из строя энергетику»: у ВСУ начались проблемы с переброской резервов

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Россия успешно подрывает логистику украинской армии, уничтожая энергообъекты Украины.

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины парализуют украинскую армию. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

По его словам, из-за поражения энергообъектов ВСУ не могут перебрасывать войска в нужном направлении. Россия же тем временем готовит наступление с разных сторон, уверен Стариков.

«Они сейчас подготовили соответствующие резервы везде, вывели из строя энергетику, в том числе питание, которое идет на железнодорожный комплекс», — отметил полковник.

Он сделал вывод, что Россия успешно подрывает логистику ВСУ и лишает их мобильности, уничтожая энергетику Украины.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. Результатом стали серьезные проблемы с обеспечением предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Оказались обескровлены цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, безуспешно поддерживающих боевиков на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Киевской области начали возведение противотанковых заграждений, уже установлены десять тысяч бетонных блоков, известных как «зубы дракона».

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