Киев в ужасе: вокруг столицы Украины начали возводить линию обороны
В Киевской области установили 10 тысяч противотанковых «зубов дракона»
Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС
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В первую очередь, установили бетонные заграждения, известные в Незалежной как «зубы дракона».
В Киевской области начали возведение противотанковых заграждений, уже установлены десять тысяч бетонных блоков, которые на Украине называют «зубы дракона». Об этом сообщает Telegram-канал областной военной администрации.
«Установятся заградительные рубежи — „зубы драконов“, противотанковые рвы и другие заграждения. Уже установили почти десять тысяч бетонных пирамид, обустроили противотанковый ров», — говорится в сообщении.
По данным региональных властей, в рамках возведения линии обороны под Киевом оборудуют фортификационные сооружения, в том числе, блиндажи и траншеи и другие виды укрытий.
Всего в планах киевского режима возвести три подобные линии обороны протяженностью в две тысячи километров. На строительство оборонительных сооружений выделено более 20 миллиардов гривен, то есть более полумиллиона долларов.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ боятся возможного наступления российских войск.
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