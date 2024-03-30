«Чревато для самой Польши»: Пушков сделал предупреждение Туску

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49 0

Сенатор Пушков: предвоенная эпоха в Европе грозит проблемами Польше

«Чревато для самой Польши»: Пушков сделал предупреждение Туску

Фото: Andrew Harnik / ТАСС

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Российский сенатор прокомментировал заявление польского премьера о наступлении в Европе «довоенной» эпохи.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, заявивший о вступлении Европы в «довоенную эпоху», должен задуматься об опасности для своей страны. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Предвоенные эпохи ничего хорошего не предвещают именно „пограничным“ странам, находящимся на стыке противоборствующих сторон. Если бы у Туска хватило ума, национального чувства и фантазии, он бы задумался скорее о том, чем такая эпоха, и особенно возможный переход от эпохи предвоенной к эпохе военной, чреваты для самой Польши», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению Пушкова, Туск представляет собой пример деградации политического лидерства в Европе, так как вместо предотвращения негативных последствий для своей страны от эскалации конфликта он со «сладким ужасом» предвещает такое развитие событий.

Накануне Туск заявил, что Европа переживает довоенную эпоху, а риски начала нового масштабного конфликта высоки впервые с 1945 года. Политик призвал европейцев, особенно молодое поколение, «морально привыкать» к новой эпохе.

Также польский премьер заявил, что Варшава отказалась от мысли, что Украина проиграет в конфликте, хотя положение ВСУ на фронте сейчас намного сложнее, чем в прошлом году. Однако, по мнению Туска, это означает лишь то, что у Европы появляется все больше обязанностей для защиты киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Польши Дональд Туск пытаются выработать общую позицию по кризису на Украине.

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