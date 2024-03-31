Теперь с кардиостимулятором: в каком состоянии находится Арнольд Шварценеггер после операции

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 14 0

Шварценеггер пообещал в апреле вернуться к съемкам после операции на сердце

Теперь с кардиостимулятором: в каком состоянии находится Арнольд Шварценеггер после операции

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt

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Знаменитость перенес сложное хирургическое вмешательство. Что известно о его состоянии?

Недавно известный на весь мир «Терминатор» — американский актер Арнольд Шварценеггер — перенес операцию на сердце. У знаменитости обнаружили нерегулярное сердцебиение, поэтому врачи решили установить ему кардиостимулятор.

Многие поклонники всерьез обеспокоены состоянием здоровья актера. Он, в свою очередь, поспешил всех успокоить. В личном блоге звезда фильма «Вспомнить все» сообщил, что вскоре вернется на съемочную площадку.

«Получил массу добрых слов со всех уголков мира. Многие спрашивают, не возникнет ли из-за моего кардиостимулятора проблем со вторым сезоном „Фубар“… Да ни за что — буду готов к съемке в апреле», — написал актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Светлана Светличная сейчас переживает нелегкий период в своей жизни. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» страдает от деменции. Что сейчас происходит со знаменитостью и где она находится — читайте в нашем материале.

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